「低beta」勝率高！滙豐升評大立光、鴻海

大立光股東會直言「看不懂」景氣，不過看好股王表現穩健，滙豐證券最新報告，推薦投資人挑選即將量產又競爭激烈的新款iPhone供應鏈，首選大立光、鴻海兩大「低beta」蘋概股，評級雙雙升為「買進」；對大立光目標價拉高到5,500元，同時是外資圈最高。

滙豐新報告大標「低beat蘋概股將吸睛」，清楚說明想掌握新款5G iPhone行情，納入低波動能提高勝率。對大立光的目標價從4,400元拉高到5,500元，調幅達1,100元，鴻海則從79.9元提高到95元。

滙豐表示，新冠肺炎牽動全球下修iPhone出貨，過去三個月，市場對蘋概股獲利下修13%，對今年獲利增幅預期降到19%。對比滙豐先前的下修預測，需要再調整有限，加上新一代iPhone將量產，揮別景氣谷底，上修今年iPhone出貨600萬支至1.85億支。

滙豐預期，新一代iPhone將分兩批亮相，頭兩款高階機種在第3季初量產，另外兩款季末量產，此看法與摩根大通推測四款新機分批發表一致。滙豐認為，在此安排下，3、4季iPhone將分別出貨4,100萬支、6,800萬支，對比第2季3,900萬支，都出現明顯成長。

滙豐對新款iPhone帶來的利多行情樂觀，但也注意到，蘋概股依舊面臨激烈的砍價，特別是非蘋機種頻推中低階5G手機，因此策略上，更建議投資人納入低beta。

台股權值股大立光、鴻海波動相對低，又是蘋果主力供應商，受惠新機的效益匪淺。

滙豐看好，大立光供貨高階鏡頭，相對多數零組件被砍價，鏡頭單價仍比上一代成長，提升大立光3、4季毛利率返回69%、70%。對大立光今明年獲利調高2%、8%，預估每股純益（EPS）達228元、280元，雙雙較市場預期的226元、271元更高。

鴻海則預期蘋果和非蘋產品助攻下，3、4季營收大幅成長21%、43%，優於市場預測的21%、33%，更重要是，鴻海毛利率有望從第2季的5.6%，提高到6.1%、6.6%，推算今、明年EPS可達7.77元、9.37元。