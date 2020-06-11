千金股撐盤、權值股疲軟 大盤開高走低

台股今（11）日開高後出現震盪，9點26分左右滑落至平盤之下，雖然台積電（2330）力撐平盤之上，但大立光曾下挫超過2%，台灣50成分股也不給力，造成大盤指數前半小時高低差距約74點。

雖然美股那斯達克指數站上萬點，激勵台股開高，早盤新台幣走升，但逢高也讓部分獲利了結賣壓出籠，盤中見到台積電、祥碩、聯發科、譜瑞-KY、緯穎、信驊、矽力-KY等高價股仍呈強勢，其餘如：國光生、南電、景碩、康那香及和碩等股也是量增價揚。

不過，大立光、玉晶光、恆大、國巨與義隆等股早盤成交金額較多，股價表現弱勢；台灣50成分股的遠東新、正新、聯電、南亞科、新光金、日月光投控與台塑化等股走勢疲軟，也拉低大盤指數。