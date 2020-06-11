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美國科技股強勢 台股開高走高續創波段新高

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

美股昨日漲跌互見，其中科技股表現強勢，那斯達克指數連三日創新高，費半指數也走強，帶動台股今（11）日以11,738.49點小漲18.33開出，在台積電的帶動下，指數持續向上走高，早盤漲幅約50點，以11,711點再創波段新高。

昨夜聯準會表示將維持零利率至2022年，帶動盤中道瓊與標普500短暫翻紅，但因解封受惠股如金融、航空、能源等持續漲多拉回拖累，整體表現弱勢；而大型科技股則持續受到資金追捧，亞馬遜、蘋果、微軟收盤再次創下歷史新高，推升那斯達克上漲1%，指數突破10,000大關，連三日創新高。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌282.3點，或1.03%，收在26,989點；標普500指數下跌17.0點，或0.53%，收在3,190.14點；Nasdaq指數上漲66.59點，或0.66%，收在10,020.3點；費半指數上漲6.57點，或0.32%，收在2,004.66點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超107.84億元。其中外資買超102.31億元，投信買超3.25億元，自營商買超2.28億元。資券變化方面，融資增5.05億元，融資餘額為1,182.53億元，融劵增1.32萬張，融券餘額為87.95萬張。外資台指期部位，多單減碼1,860口，淨多單部位37,201口。借券賣出金額為44.9億元。

投顧法人指出，全球疫情降溫，歐美解封，總經數據可望轉好，帶動國際股市表現強勢。考量台股目前各期均線多頭排列，指數拉出連九紅，加上外資認錯歸隊，技術面與籌碼面均佳，金融、塑化龍頭接續股東會行情，台股欲小不易，偏多格局持續。

台股 外資

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