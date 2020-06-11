那斯達克指數站上萬點 投顧：科技與防疫股仍是主流
美國聯準會維持政策利率區間不變，科技股表現優於能源、金融服務產業，昨（10）日終場漲跌幅介於-1.04%~0.67%，美股四大指數漲跌互見。
由於APPLE、微軟、亞馬遜再創新高，帶領那斯達克收在萬點之上，連三天創新高紀錄。台積電ADR上漲1.68%，投顧表示，台灣科技股仍會受到激勵而走高。
昨日三大法人合計買超109.10億元；外資買超102.82億元、投信買超4億元、自營買超2.28億元。
投顧表示，台股短線持續向上走高，但盤面個股輪動快速，股價波動劇烈，操作可採取快速進出應對。短線操作可關注IC設計、5G相關、防疫、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高與追高風險。中、長線布局仍需持續緊盯新冠疫情變化、新掛牌個股走勢。
分析師也說，電子股與防疫生技股成本波向上攻堅主流，操作仍以主流股為主要標的及觀察風向，但因短線漲多，仍應提防短線回檔風險，適時調節以保獲利。
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