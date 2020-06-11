聯發科 股價站上500元
聯發科昨（10）日公布5月合併營收為217.77億元，為近四年同期最佳，月增5.9％，年增13.9%。外界預期，該公司本季業績目標應可順利達陣。
聯發科昨日股價一度攻上503元，終場漲2.5元、收500元，為2015年1月以來高點，外資與自營商均連四買。
聯發科前五月合併營收達1,031.87億元，年增10.4%。聯發科先前估計，本季合併營收介於621億至669億元，季增2％至10％，年增1％至9％；毛利率為42.5％正負1.5個百分點。以聯發科4、5月累計合併營收423.23億元估算，6月業績只要達198億元，就會符合預測區間，難度不高。
聯發科將在今天舉行股東常會，董事長蔡明介主持，小股東聚焦下半年智慧手機市況、5G晶片出貨展望，以及美國擴大封殺華為是否為公司帶來轉單效應等三大議題。
研調機構集邦科技旗下拓墣產業研究院昨日公布今年首季全球前十大IC設計公司營收排名，高通擺脫連六季衰退，重回龍頭，博通居次，輝達排名第三，聯發科第四。
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