台積目標價 美銀證喊360元

經濟日報 / 記者趙于萱╱台北報導

台積電股東常會釋出今年資本支出、全年財測不變，並強調華為產能缺口能快速補足等訊息，美銀證券最新對台積電股東會的報告，彙整出「三亮點」，看好公司成長無虞，目標價從336元升上360元，成為花旗環球喊出365元後、外資圈第二高目標價。

針對台積電昨（10）日公布5月合併營收仍無法回到千億元大關致上，外資認為，因為全球手機動能調整，營收略為滑落，符合預期。以第2季財測評估，台積電6月營收估在1,150億元至1,200億元機率高，達陣無虞。

美銀證券表示，台積電股東會有三亮點，令投資人感到振奮。首先是市場最擔心的華為禁令，台積電雖無可避免在短中期受到影響，但管理層看好華為缺口將快速補足。

美銀指出，台積電積極降低單一客戶衝擊，在禁令影響降低下，今年營收有望成長16%，達成財測預期的15%至18%，此外，2021年iPhone出貨將比今年大幅增加，也確保明年成長性。

其次是台積電樂觀美國廠獲利，就近供貨美系客戶，有助鞏固關係。美銀分析，台積電要維繫晶圓代工龍頭地位，打點好美國布局絕對不能少，透過強化美系客戶的關係，勢必比競爭對手更能爭取認同並保持稱霸。

第三，台積電面對美中科技戰，保持對半導體正向的看法，而且考慮在5奈米和3奈米間，增加4奈米選擇，滿足客戶多元需求。美銀指出，新冠肺炎驅動資料中心擴張，加上全球5G、HPC增長不變，支持台積電看好先進製程。

台積電昨日上漲3.5元、收322.5元，市值增907億元至8.36兆元。

台積電 股東會 營收

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