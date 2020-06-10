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盤勢走強 IC族群積極表現維繫行情

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

資金持續湧進，台股看回不回，連日走強，盤面類股挾勢表現，當中，高價科技族群近周頻頻表態，包括祥碩（5269）、譜瑞-KY等IC股表現強勢，輪動走強，吸引市場目光。

台股連八日上漲，持續向12,000點大關攻堅，盤面上，防疫熱度居高不下，防疫族群續有表現，而IC族群在震盪整理後，買盤轉進拉抬，交投轉趨熱絡，昨在祥碩跳空領軍下，整體高價IC族群表現活躍。

乘多方行情，今（10）日譜瑞-KY、聯發科強勢衝關，各來到905元、500元，而祥碩，愛普、昇佳電子則下創收盤新高價，矽力-KY盤中高點來到1,705元，刷新股價紀錄，惟隨後震盪下滑，僅守在平盤上，未能站回新高價位，世芯-KY在近周創下收盤新高後，表現相較溫吞。

IC股各擁題材，中長期上不僅有中國供應鏈去美化趨勢下的轉單商機，也受惠於5G基礎建設的布建，以及品牌手機的推出；在經濟解封、那斯達克指數等科技指標創高下，相關題材再度引領盤面資金走向。

近周可見譜瑞-KY、祥碩、矽力-KY、世芯-KY、愛普等中國去美化IC概念股輪動衝高，勢頭強勁，就今年來看，股價皆自3月中下旬探底後，轉向走出72%至292%不等漲幅表現，為盤面多方要角。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，上述趨勢股多為波段漲幅居高者，空手者欲介入時可透過關注籌碼及技術型態作為入市考量，如技術指標或均線低檔黃金交叉、短中長期均線糾結等，而強勢股切入時點並非只有追高，亦可待拉回量縮整理後，於再度放量轉強時介入。

祥碩 譜瑞 台股

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