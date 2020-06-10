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品牌手機出檯 下半年鏡頭、散熱看旺

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

下半年開始，全球電子資訊產業將加速推出新產品，其中又以蘋果新機動向最受矚目，也成為台股未來營收是否逐月持續成長的重心。法人指出，蘋果生態系完整，知名度高，在推出平價手機後，2020年市占率有效擴大，預期推出新機後，包括鏡頭、散熱等次產業可顯著受惠。

外傳下半年iPhone新機共有四款，包括5.4吋 iPhone 12、6.1 吋 iPhone 12 Max和iPhone 12 Pro，以及6.7 吋 iPhone 12 Pro Max都將在秋天報到，其中6.1吋的iPhone 12 Max和iPhone 12 Pro更被點名將打頭陣，預定於7或8月量產，成為首款量產產品。

台新投顧副總經理黃文清指出，5.4吋及6.1吋為Sub 6手機，特徵為鋁框+雙鏡頭，主要銷售地區為中國大陸及其他未開發毫米波的國家，而另一支6.1吋及6.7吋為毫米波手機，特徵為鋼框+三鏡頭+TOF，主要銷售地區為美國及歐洲個別國家

就供應鏈來看，除台積電、日月光等半導體，鴻海、和碩、可成等零組件組裝，華通、台郡等PCB外，就屬光學鏡頭為聚焦點；截至4月底發表的5G手機當中，90%以上的機種使用三顆或以上的後置鏡頭，多鏡頭趨勢使得鏡頭廠展望看佳，看好大立光、玉晶光、亞光將可顯著受惠。

黃文清表示，雖然預期iPhone 12出貨仍將延遲一個月至10月出貨，然而，上游的零組件拉貨動能不受iPhone 12延遲的影響，相關供應鏈7月營收將可開始受惠於新機拉貨動能。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，品牌新機的推出不外乎以半導體、機殼、散熱等零組件為主要受惠產業，其中，散熱零組件在中小型基地台的散熱升級和手機高階技術要求，以及數量和面積提高等發展等趨勢下，潛在獲利動能強勁。

從以往表現來看，散熱零組件多能快速反映新機的基本面利多，為消費電子產品產業指標；就今年5月營收表現來看，其在5G相關需求推升下，跳升走強的力道相較其他產業穩健，預期後市在各手機品牌推出旗艦機型後，將可望於第3季左右顯著挹注基本面表現，布局上可多加留意。

iPhone iPhone 12 光學鏡頭

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