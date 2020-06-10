5月當沖比首度破三成 每天平均7萬戶玩「沖沖樂」

台股5月外資丟、內資撿，在內資積極參與下，大盤面臨熱錢賣壓僅下跌49點，其中，不少大戶、中實戶搶進當沖，帶動5月平均當沖比率首度衝破三成。證交所統計，上個月台股當沖成交值占比達31.06%，每天平均有7萬戶當沖，雙雙創新高。

台股過去當沖盛行，單日可見三成以上的當沖比，但5月整個月平均的當沖比也達到三成，日均當沖戶高達7萬戶，都是證交所有統計以來首見。

證交所指出，5月台股的當沖比達到31.06%，平均每天有70,968戶當沖，均比4月的27.72%、67,478戶大幅成長。

5月內資交易積極，但外資龐大賣壓也貢獻不少交易，統計上個月的自然人成交值平均比重，由4月的63.58%，下滑到63.42%，外資成交比則從25.17%，提高到26.3%。

整體有交易戶數則達到205萬戶，也是證交所統計以來新高，相較於4月的195萬戶，激增約10萬戶。

內資積極還反映在定期定額金額持續增加，上個月總扣款金額為12.28億元，比4月的11.25億元再成長，同時也是單月新高。投資人對定期定額愈來愈接受，不論台股跌、台股漲，都呈現穩定增加。