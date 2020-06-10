台股收漲83.05點、站上11,700點 三大法人買超109.09億
台股今（10）日開低震盪走高，權王台積電(2330)翻紅帶動多頭再上攻，權值股走揚助漲，終場站上11,700點關卡，以11,720.16點作收，上漲83.05點，成交量1,878.03億元；三大法人買超109.09億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超102.82億元，投信買超3.99億元，自營商買超（合計）2.27億元，其中自營商（自行買賣）買超3.37億元，自營商（避險）賣超1.1億元。
台股今日以11,635.99點小跌開出，盤中最高11,740.9點，最低11,621.02點，台積電開平後一度下跌，盤中翻紅再成多頭司令，終場收322.5元，上漲3.5元，漲幅1.09%，創3個多月新高，大立光、鴻海收紅，大盤指數站上11,700點，收11,720.16點，漲幅0.71%。
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