台股攻克11,700點大關 三大法人買超109億元

台股今（10）日開低走高，終場上漲83.05點，收在11,720.16點，日K線連九紅。統計三大法人買超109.09億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超102.82億元，6月以來持續呈現買超台股，外資自營商買超0.006億元，投信買超3.99億元，自營商（自行買賣）買超3.37億元，自營商（避險）賣超1.1億元，合計三大法人買超109.09億元。

美股昨日跌多漲少，加上台股禁空令今日正式解除，台股今日以小跌開出，盤中隨著美股期貨電子盤走揚逾百點，台積電翻紅走高下帶動多頭氣勢，權值股也奮起帶領指數翻紅走高攻克11,700點關卡，盤中以11,740點再創波段新高，終場以11,720.16點作收，上漲83.05點，成交量1878.03億元，日K線連9紅。