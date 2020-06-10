高價股衝鋒陷陣 台股站上11,700關卡

高價股今（10）日領頭衝鋒， 帶動多方信心，激勵台股加權指數站上11,700關卡，終場上漲83.05點，其中，股王大立光（3008）今日召開股東會，相關利多消息激勵股價表現；此外，祥碩攻上漲停，矽力-KY及信驊盤中觸及兩道關卡，而昇佳及譜瑞-KY朝向千金股邁進。

大立光股東會公布2019年稅後盈餘282.62億元及每股盈餘（EPS）210.69元雙創歷史新高，配息79元史上最高，帶動今日股價震盪後走高，儘管尾盤遇到壓力，終場上漲0.22%，但仍收回4,400元。此外，祥碩受益於伺服器市場需求暢旺，今日股價不畏外資連四天賣超，早盤即攻上漲停，創下掛牌新高價1,280元。

另外，矽力-KY盤中股價一度觸及1,700元關卡，創下掛牌新高，雖然創高後遇到震盪壓力，壓抑股價漲幅，終場以漲0.3%，收在1,645元；信驊盤中也觸碰到1,400元關卡，終場上漲約5.2%，收在1,395元。

而昇佳電子及譜瑞-KY朝向千元大關進行挑戰，昇佳電子自周一掛牌上櫃後，股價持續上攻，股價超車譜瑞-KY、旭隼，今日盤中最高來到950元，終場上漲4%，收在940元，連續兩天收在900元關卡之上；而譜瑞-KY今日股價也站回900元關卡，終場漲1%，收在905元，股價朝向前波高點進行靠攏。