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台積電翻紅激勵多軍 台股終場漲83點收11,720

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
台股10日以小跌開出，盤中隨著美股期貨電子盤走揚逾百點，台積電翻紅走高下帶動多頭氣勢，上漲83.05點，日K線連9紅。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股10日以小跌開出，盤中隨著美股期貨電子盤走揚逾百點，台積電翻紅走高下帶動多頭氣勢，上漲83.05點，日K線連9紅。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

美股昨日跌多漲少，加上台股禁空令正式解除，台股今（10）日以小跌開出，盤中隨著美股期貨電子盤走揚逾百點，台積電翻紅走高下帶動多頭氣勢，權值股也奮起帶領指數翻紅走高攻克11,700點關卡，盤中以11,740點再創波段新高，終場以11,720.16點作收，上漲83.05點，成交量1,878億元，日K線連9紅。

昨日道瓊弱勢震盪，先前受惠經濟重啟而大漲的類股，如航空、金融等呈現漲多拉回，因而壓抑道瓊、標普500指數下跌近1%；不過資金則回頭轉進科技股，其中大型科技股表現尤為強勁，臉書、亞馬遜、蘋果、微軟收盤均創下歷史新高，推升那斯達克指數連兩日創高。

而亞洲主要股市今日表現漲跌互見，其中台股開低後震盪走高，盤中走揚逾0.7%表現最為強勁，港股開高震盪走低，日、韓股開低震盪走高，盤中皆呈現小漲，陸股則開低走低，盤中走跌0.5%，表現最為弱勢。

觀察今日台灣50成分股表現不俗，推升加權指數盤中再創波段新高，包括主要權值股台積電開低翻紅走揚，大立光也開高震盪，盤中漲幅皆逾1%，鴻海、聯發科開低翻紅走揚，盤中皆走揚0.5%，並一度站回500元關卡，其餘如和泰車走揚逾5%，中租-KY走揚逾3%，華碩、日月光投控走揚逾2%，和碩、元大金、統一超走揚逾1%等。

而其餘盤面上的焦點族群，生技、部分防疫概念股持續獲得資金流入，包括國光生、中天、美德醫療-DR、杏國、永昕、合一、高端疫苗皆亮燈漲停，台康生技、環瑞醫、瑞基也有7％以上的漲幅；IC設計廠祥碩一舉亮燈漲停，信驊、義隆也有逾5%的漲幅；PCB南電、景碩也亮燈漲停。

投顧法人指出，台股季線開始翻揚後，短中期均線呈現多頭排列。惟短線上台股指數與5日、10 日均線乖離過大，加上KD進入90以上超買區，加上台股禁空令於今日解除，須留意短期上可能的技術面回檔。不過整體而言，在台積電股東會行情正面釋疑，大立光、金融、塑化龍頭接續股東會行情，台股偏多格局仍持續。

台股指數 台積電 台股

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