籌碼沉澱且股價修正 生技股再展強勢

防疫股今（10）日仍呈強勢，國光生（4142）與恆大今日領軍衝高，今日上櫃生技股的指數漲幅超過2.87%，顯示中小型股的熱度未退。

中天、合一等約十檔上櫃生技股盤中亮燈漲停，不過，量能未明顯擴增，買盤仍呈現搶進。上市生技股的漲幅約1.3%，主要由國光生擔任多頭司令攻堅，剛掛牌的瑞慈ABC-KYABC-KY盤中漲至140元，漲幅逾21%；此外，亞諾法、羅麗芬-KY、泰福-KY及五鼎漲幅較大。

投顧分析師表示，目前仍屬資金輪動走勢，籌碼沉澱整理過的生技股再度轉強，除了疫情未完全解除之外，陸續公布的第2季營收也被期待有不小成長幅度，也讓資金會逢低布局；但要留意部分生技股先前已衝高而回檔修正，這波再轉強會遇到上檔套牢反壓，操作仍不宜追價。