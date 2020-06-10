汽車股續揚漲勢 和泰車獨領風騷

今（10）日汽車類股盤中表現仍然優異，指數漲幅一度來到2.6%，在各類股指數中排名第二，主要由和泰車（2207）獨領風騷衝高。

和泰車今日盤中衝高到680元，漲幅約5%，其他多數汽車類股今日表現平平。

汽車類股今日持續強勢，但和前兩日幾乎全面收紅的不同，今日汽車股族群未全面揚升而是漲跌兼半。分析師認為，今日部分個股跌幅屬於漲多反彈的正常情況，中期走勢仍然偏多看好。

今日盤中，汽車族群以和泰車領漲，但也有過半個股微幅下跌，一反前兩日類股呈現雨露均霑的情況。如前一日收漲停的英瑞-KY、智伸科今日都下跌，近兩周漲幅較大的裕隆、車王電也稍微回落。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，近期汽車族群大漲，部分個股本益比都被拉得過高，因此，今日股價稍微修正都是可預期的。在籌碼面上，投資人後續可觀察投信資金是否接續介入。

至於近期外資回流的情況，謝晨彥說，台幣匯率仍是相當值得投資人關注的指標，如果台幣仍然強勢，就不容易發生外資資金抽回的情況。