台玻爆量漲7% 重返票面10元之上
台玻（1802）本週外資買盤進駐，今（10）日股價開低走高，盤中大漲超過6%，成交量放大逾萬張。台玻近日股價走強，重返10元票面價之上，短線偏多。
兩岸房市近年不景氣，今年又受到新冠肺炎疫情衝擊，大陸玻璃需求、價格下滑，台玻大陸產線產能利用率下滑。台玻去年轉虧，全年稅後虧損14.48億元，每股虧損0.5元。台玻首季持續虧損，稅後虧損8.4億元，虧損損幅度較去年同期擴大；每股稅後虧損0.29元。
台玻上周召開股東會時，董事長林伯豐表示，因新冠肺炎疫情持續罩頂，且市場競爭壓力大，今年營運看法相對保守，營運重心將擺在結構調整，盤點所有兩岸各項轉投資業務績效，進行汰弱留強，期待2021年有所反轉，營運逐步重回成長軌道。
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