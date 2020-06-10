台玻爆量漲7% 重返票面10元之上

新加坡剛剛公佈的近半年非居民存款總額變化，4月按月增長7.1%，存款總額是621.37億新幣，約台幣1.327兆元，這是在港版國安法通過之前的數字，可能5月增加的數字會更大。

2020-06-10 11:13