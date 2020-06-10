力旺看好成長動能延續到明年 股價寫二年多新高

矽智財廠力旺（3529）去年底以來，先進製程對營運貢獻逐漸明顯，公司看好今年在新應用陸續進入量產階段後，營收將開始加速成長，成長動能更可望延續至明年，再加上今年來美中貿易戰持續延燒，中國半導體國產化積極下，力旺未來營運也可望受惠，利多激勵下，今（10）日力旺股價創下近二年多以來新高。

在營運基本面的後市展望正向，再加上未來可望在美中貿易中受惠，力旺股價近期持續向上攀升，該股中線走勢是3月中旬以來就一路緩步上揚，近一個月在投信法人及外資法人同步加碼下，更是推升股價表現，今日盤中一度上漲約9%，逼近漲停價，盤中高點來到450元，股價不僅是本波段新高，同時也是2018年1月以來新高。

該公司先前就表示，第二季起在新應用陸續進入量產階段後，營收將開始加速成長，成長動能更可望延續至明年，後市營運展望相對明朗。

此外，市場法人也指出，美國今年以來一連串限縮華為的動作，將會加速大陸去美化、並積極進行半導體產業國產化的步伐，同時推動半導體晶片國產化的決心，而產業最上游的矽智財領域在被美商安謀（ARM）、新思科技（Synopsys）所把持的情況下，大陸最能仰賴的正是台灣業者，因此，市場分析師預期，未來力旺等台灣矽智財廠商有機會在中國積極發展半導體下受惠。