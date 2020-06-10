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準颱風鸚鵡路徑曝光 預估本周末最接近台灣

美股震盪現警訊？分析師：台股指數仍看漲

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
台股指數近期仍維持高點，分析師提醒投資人須小心賺指數、賠價差的窘境。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股指數近期仍維持高點，分析師提醒投資人須小心賺指數、賠價差的窘境。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

昨(9)日美股四大指數跌多漲少，分析師指出，美股出現震盪顯示市場對疫情後的經濟重啟情況仍有疑慮，但台股指數近期仍能維持高點，只是投資人須小心賺指數、賠價差的窘境，選股仍以近期營收成長較好的個股為主。

昨日美股道瓊指數跌1.09%，收在27,272點；標普500跌0.78%，收在3,207.18點；費半小跌0.03%，收在1,998.09點。只有納斯達克指數一支獨秀、繼續衝高，盤中甚至一度漲破萬點，最後收在9,953.75點，高點及收盤價都是歷史新高

品豐大中華投顧總經理連乾文分析，美國和加拿大的邊境管制原預訂6月21日開放，但目前傳出可能延期至7月底才會解除管制；加上近日世界銀行發布的《全球經濟展望》指出，今年全球經濟將萎縮5.2%，這都影響市場對重啟經濟的信心。連乾文說，因此，美國股市如航空股、郵輪股都受到重挫。

但對於台股，連乾文表示，台股指數近期因台積電股東會呈現正面消息，指數仍能維持高點，但近期在挑選個股上較為困難，可參考5月營收較佳的個股。至於禁空令解除，連乾文認為是短空中多的訊號，近期可能會壓抑漲勢，但隨除權息回補仍能再出現續漲。

個股 台股

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