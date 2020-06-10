高價股衝鋒 祥碩攻漲停、昇佳及譜瑞-KY朝千金邁進

高價股今（10）日領頭衝鋒， 激勵加權指數站上11,700關卡，股王大立光（3008）今日召開股東會，配息79元史上最高，相關利多消息激勵股價表現；此外，祥碩攻上漲停，而昇佳及譜瑞-KY朝向千金股邁進，後續表現值得留意。

大立光股東會公布2019年稅後盈餘282.62億元及每股盈餘（EPS）210.69元雙創歷史新高，帶動今日股價震盪後走高，盤中漲逾1%，盤中站上4,400元。

祥碩受益於伺服器市場需求暢旺，今日股價不畏外資連四天賣超，早盤即攻上漲停，創下掛牌新高價1,280元；而矽力-KY盤中股價一度觸及1,700元，創下掛牌新高，創高後遇到震盪壓力，漲幅收斂在2%上下；信驊盤中漲約5%，股價觸碰到1,400元關卡。

另外，昇佳電子在周一掛牌上櫃後，股價持續上攻，朝向千元大關進行邁進，盤中最高來到950元，漲幅落在4%以上；而譜瑞-KY今日股價也站上900元關卡，盤中漲逾3%，股價挑戰前波高點，像千金靠攏。

展望後市，法人認為，美股站上短天期均線，台股亦步亦趨，外資中線開始回補，內資業績股操作。很顯然地，5月解封以來，世界各地雖有零星再感染，但並未全面擴散，或造成二次封城的情形，也就是最壞情況已經過去，在各國拼命振興經濟的帶動下，報復性的經濟成長，反而激勵股市走多頭格局。