快訊

準颱風鸚鵡路徑曝光 預估本周末最接近台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高價股衝鋒 祥碩攻漲停、昇佳及譜瑞-KY朝千金邁進

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
昇佳電子在周一掛牌上櫃後，股價持續上攻，朝向千元大關進行邁進。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
昇佳電子在周一掛牌上櫃後，股價持續上攻，朝向千元大關進行邁進。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影

高價股今（10）日領頭衝鋒， 激勵加權指數站上11,700關卡，股王大立光（3008）今日召開股東會，配息79元史上最高，相關利多消息激勵股價表現；此外，祥碩攻上漲停，而昇佳及譜瑞-KY朝向千金股邁進，後續表現值得留意。

大立光股東會公布2019年稅後盈餘282.62億元及每股盈餘（EPS）210.69元雙創歷史新高，帶動今日股價震盪後走高，盤中漲逾1%，盤中站上4,400元。

祥碩受益於伺服器市場需求暢旺，今日股價不畏外資連四天賣超，早盤即攻上漲停，創下掛牌新高價1,280元；而矽力-KY盤中股價一度觸及1,700元，創下掛牌新高，創高後遇到震盪壓力，漲幅收斂在2%上下；信驊盤中漲約5%，股價觸碰到1,400元關卡。

另外，昇佳電子在周一掛牌上櫃後，股價持續上攻，朝向千元大關進行邁進，盤中最高來到950元，漲幅落在4%以上；而譜瑞-KY今日股價也站上900元關卡，盤中漲逾3%，股價挑戰前波高點，像千金靠攏。

展望後市，法人認為，美股站上短天期均線，台股亦步亦趨，外資中線開始回補，內資業績股操作。很顯然地，5月解封以來，世界各地雖有零星再感染，但並未全面擴散，或造成二次封城的情形，也就是最壞情況已經過去，在各國拼命振興經濟的帶動下，報復性的經濟成長，反而激勵股市走多頭格局。

股東會 日股

延伸閱讀

超微加持 祥碩下半年業績看俏、股價提前亮燈反應

昇佳飆漲 台股五千金有影

挑戰五千金？沒漲幅限制 昇佳飆破900元

市場第一高！美銀挺矽力 目標價喊上1,900元

相關新聞

借鏡「香港之變」翻轉台灣機會 謝金河：錢一定跑得比人快

新加坡剛剛公佈的近半年非居民存款總額變化，4月按月增長7.1%，存款總額是621.37億新幣，約台幣1.327兆元，這是在港版國安法通過之前的數字，可能5月增加的數字會更大。

高價股衝鋒 祥碩攻漲停、昇佳及譜瑞-KY朝千金邁進

高價股今（10）日領頭衝鋒， 激勵加權指數站上11,700關卡，股王大立光（3008）今日召開股東會，配息79元史上最高...

金融股助攻 台股站上11,700關卡

台股今（10）日早盤震盪後拉高，盤中站上11,700關卡，電子、金融、傳產齊力點火，盤面上金融類股助攻，國泰金（2882...

大立光配息79元史上最高 居台股之冠

股王大立光（3008）今（10）日舉辦股東會，與員工福利緊密相聯的酬勞也將曝光。

美股震盪現警訊？分析師：台股指數仍看漲

昨(9)日美股四大指數跌多漲少，分析師指出，美股出現震盪顯示市場對疫情後的經濟重啟情況仍有疑慮，但台股指數近期仍能維持高...

台積電翻紅帶動多頭氣勢 台股盤中攻克11,700大關

美股昨日跌多漲少，加上台股禁空令今（10）日正式解除，使得台股今日開盤小跌，不過道瓊期貨電子盤今早走揚逾百點，加上台積電...

美股跌多漲少 台股小幅開低後在平盤上下震盪

美股昨日跌多漲少，加上台股禁空令正式解除，台股今（10）日以11,635.99點小跌1.12點開出，儘管指數一度翻紅，並...

那斯達克收高0.29% 投顧：可參考外資買超標的

美股昨（9）日出現獲利了結賣壓，道瓊指數收跌300.14點、跌幅1.09%，收盤指數27,272.3點；不過，那斯達克指...

美股那斯達克指數創新高 法人：台股持續偏多

美股跌多漲少，不過，那斯達克指數收在9953.75點，漲29.01點，創收盤新高。法人預期，台股可望持續偏多

股市回穩 禁空令解除

國內疫情趨緩，加權指數續創三個月新高，金管會昨宣布，今起取消有條件式禁空令，調整回復每日盤中借券賣出委託數量，及取消當日...

外資連七買 加碼台股628億

台股連七紅，6月來行情日日走升，昨（9）日再創波段反彈新高。市場專家指出，國際資金回流新興市場帶動外資連七買，投信連11...

大盤限空令 退場

金管會昨（9）日宣布取消台股限空令，今日起調整回復每日盤中借券賣出委託數量，及取消當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易...

熱門新聞

股市回穩 金管會解除有條件式禁空令

大盤限空令 退場

大立光配息79元史上最高 居台股之冠

光洋科連日強漲 法人：長線投資人不適合追高

台積電股東會 增選海英俊為獨立董事

暑假概念股 旺季點火

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。