金融股助攻 台股站上11,700關卡

台股今（10）日早盤震盪後拉高，盤中站上11,700關卡，電子、金融、傳產齊力點火，盤面上金融類股助攻，國泰金（2882）、富邦金、中壽、元大金、上海商銀等，盤中漲逾1%。

國泰金受惠外資連三買，股價持續創反彈波段高，續勢挑戰填補1月30日的空方缺口；外資六月以來天天買富邦金，帶動股價收復半年線、年線壓力區。

元大金本月以來股價開起反彈攻勢，漲幅超過13%，今日站上年線關卡；上海商銀也受惠外資六月以來幾乎天天買超，帶動股價收復半年線關卡，上方有年線待攻克；另外，中壽股價沿著5日均線向上，將挑戰年線壓力區。

展望後市，法人認為，美股站上27,000點，台股站穩11,000點，向12,000點挑戰，而且外資強力回補下，大型股、績優股、金融股成了較強族群，漲多防疫股、中小型股反倒呈現休息狀況，不過基本上就是輪漲型態，建議操作上可以朝向11,000至11,800點區間操作，利用震盪汰弱換強。