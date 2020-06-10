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大立光配息79元史上最高 居台股之冠

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大立光配息79元史上最高 居台股之冠

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導
大立光穩坐台股獲利王的寶座，以每股79元現金股利，創公司史上最高配息。 聯合報系資料照
大立光穩坐台股獲利王的寶座，以每股79元現金股利，創公司史上最高配息。 聯合報系資料照

股王大立光（3008）今（10）日舉辦股東會，與員工福利緊密相聯的酬勞也將曝光。

大立光2019年稅後盈餘282.62億元及每股盈餘（EPS）210.69元雙創歷史新高，因蘋果iPhone 11出現久違的熱賣，大立光穩坐台股獲利王的寶座，以每股79元現金股利，創公司史上最高配息，拿下公司史上最高董監及員工酬勞。

大立光2019年度計畫發放董監酬勞高達3.816億元，員工分紅則首度突破50億元大關，來到50.88億元，金額較2018年度的43.84億元，成長16.05％，為台股最高金額，堪稱幸福企業。

大立光去年獲利暴衝，今年員工也荷包滿滿，勇破50億元，創下歷史新高，每人平均可望有近67萬元入袋，相當於別人辛苦上班一年的薪資。

大立光 台股獲利

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