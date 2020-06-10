大立光配息79元史上最高 居台股之冠

周一（8日）美股受到正面就業數據、及疫情重災區紐約逐步解封的激勵，主要指數多走揚，台股則在連續六紅後，昨（9）日開盤出現一波拉回，但承接力道隨後出現使跌幅收斂，支撐指數在平盤附近遊走，終場收於11,637點，上漲26點或0.23%，指數連七紅。

2020-06-09 22:48