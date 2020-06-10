聽新聞
test
0:00 / 0:00
大立光配息79元史上最高 居台股之冠
股王大立光（3008）今（10）日舉辦股東會，與員工福利緊密相聯的酬勞也將曝光。
大立光2019年稅後盈餘282.62億元及每股盈餘（EPS）210.69元雙創歷史新高，因蘋果iPhone 11出現久違的熱賣，大立光穩坐台股獲利王的寶座，以每股79元現金股利，創公司史上最高配息，拿下公司史上最高董監及員工酬勞。
大立光2019年度計畫發放董監酬勞高達3.816億元，員工分紅則首度突破50億元大關，來到50.88億元，金額較2018年度的43.84億元，成長16.05％，為台股最高金額，堪稱幸福企業。
大立光去年獲利暴衝，今年員工也荷包滿滿，勇破50億元，創下歷史新高，每人平均可望有近67萬元入袋，相當於別人辛苦上班一年的薪資。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言