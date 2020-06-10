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美股跌多漲少 台股小幅開低後在平盤上下震盪

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
禁空令正式解除，台股10日以11,635.99點小跌1.12點開出。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
禁空令正式解除，台股10日以11,635.99點小跌1.12點開出。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

美股昨日跌多漲少，加上台股禁空令正式解除，台股今（10）日以11,635.99點小跌1.12點開出，儘管指數一度翻紅，並推升指數再創波段新高達11,648點，不過多頭買盤不強，多空交戰在平盤上下震盪。

昨日道瓊弱勢震盪，先前受惠經濟重啟而大漲的類股，如航空、金融等呈現漲多拉回，因而壓抑道瓊、標普500指數下跌近1%；不過資金則回頭轉進科技股，其中大型科技股表現尤為強勁，臉書、亞馬遜、蘋果、微軟收盤均創下歷史新高，推升那斯達克指數連兩日創高。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌300.1點，或1.08%，收在27,272點；標普500指數下跌25.2點，或0.77%，收在3,207.18點；Nasdaq指數上漲29.0點，或0.29%，收在9,953.75點；費半指數下跌0.52點，或0.02%，收在1,998.08點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超71.93億元。其中外資買超68.29億元，投信買超2.62億元，自營商買超1.08億元。資券變化方面，融資減1.01億元，融資餘額為1,177.48億元，融劵增0.01萬張，融券餘額為86.64萬張。外資台指期部位，多單加碼1,910口，淨多單部位39,043口，借券賣出金額為26.7億元。

投顧法人指出，台股昨日盤中創疫情以來高點的11,640，並拉出第8根紅K線，在季線開始翻揚後，台股短中期均線呈現多頭排列。惟短線上台股指數與5日、10 日均線乖離過大，加上KD進入90以上超買區，加上台股禁空令於今日解除，須留意短期上可能的技術面回檔。不過整體而言，在台積電股東會行情正面釋疑，大立光、金融、塑化龍頭接續股東會行情，台股偏多格局仍持續。

台股指數 台股

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