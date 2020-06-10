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那斯達克收高0.29% 投顧：可參考外資買超標的

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

美股昨（9）日出現獲利了結賣壓，道瓊指數收跌300.14點、跌幅1.09%，收盤指數27,272.3點；不過，那斯達克指數收盤為9,953.75點，上漲29.01點、漲幅0.29%。投顧表示，近期類股輪動快速，中小型股波動度提升，投資人追高宜小心；外資買盤重回台股，科技權值股再度成為關注重點。

那斯達克指數昨日盤中衝破1萬點大關，創歷史紀錄，尖牙股(FAAMG)全面上揚，蘋果、亞馬遜、微軟與臉書等股盤中股價也創高點，台積電ADR收漲1.87%。

昨天三大法人合計買超71.69億元，外資買超68.22億元、投信買超2.38億元、自營商買超1.08億元。

群益投顧表示，短線漲多使得追高易遭套勞，可轉而找尋整理過後有機會轉強個股介入，漸少高檔壓回風險。外資由空翻多後，外資買超標的亦可參考。

日盛投顧說，加權指數站穩5日線上續攻，技術面仍有利多方，但代表中小型股的櫃買指數攻勢停歇，且近兩日成交量明顯上升，類股輪動快速，留意中小型個股可能劇烈波動，不宜重壓，選股方向可關注基期相對低的5月營收成長股，解封受惠股，下半年營運升溫5G趨勢股、績優蘋概，及伺服器族群。

外資 中小型股 個股

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