燦星旅10日起預收款券 每60分鐘撮合一次

櫃買中心宣布，燦星旅（2719）自6月10日起預收款券，並每60分鐘撮合一次，晟德股票（4123）及晟德三轉換公司債（41233）自10日起預收款券並每5分鐘撮合一次。

櫃買中心表示，燦星國際旅行社最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點，經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自10日起10個營業日（6月10日至6月23日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行）改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每60分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

晟德大藥廠因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點，經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自10日起10個營業日（10日至23日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行），對晟德大藥廠股票（4123）及晟德大藥廠國內第三次無擔保轉換公司債（41233）改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業、約每5分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。