台新金5月稅後純益13.02億元 前五月賺55.1億元

台新金控今（9）日晚間發布5月自結稅後純益為13.02億元，較4月16.5億元衰退21％，與去年同期相當。累計每股稅後純益（EPS）0.45元，累計今年前5月稅後純益55.1億元，較去年同期69.5億元衰退20.7％。

台新金5月獲利較4月衰退，主因來自子公司台新證券5月稅後純益1.2億元、較4月3.1億元衰退，台新證券衰退原因與大盤有關，不過台新金強調，目前疫情趨緩，5月大盤穩定回升，市場交易熱絡，經紀業務之市佔率及成交量續創新高，累計台新證今年以來稅後純益為0.47億元。

另一主要核心子公司台新銀5月自結稅後純益11.8億元、較4月11.1億元成長6％，台新金指出，主因為當月核心業務淨手續費收入穩健成長。資產品質維持穩健，截至5月底逾放比為 0.16 %，備抵呆帳覆蓋率為 791.81 %。