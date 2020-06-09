第一金前五月賺69.86億元 年減13.5%

第一金控5月自結稅後純益為18.44億元，月減16.4%，前五月稅後純益為69.86億元，年減率13.5%，EPS為0.56元。第一金表示，5月所有子公司都有獲利，累計年衰退幅度也逐漸縮小。

由於金融市場依舊震盪，第一銀行單月金融交易利得降至11.51億元，月減38.1%，使得該行單月稅後純益下跌至17億元，月減15.4%，不過，5月淨利收仍較4月份成長1.9%，但台美降息所帶來的衝擊已逐漸顯現，手續費則受惠於財富管理收入增加，月增14.2%，呆帳淨費用5月下降，累計前五月稅後純益為70.26億元，年減率11.8%。

第一金證券因營業務獲利下滑，致單月稅後純益減降至達0.52億元，月減率 39.8%，累計稅後純益轉正至0.42億元，年減率23.4%。第一金人壽5月處分利益減少，致單月獲利下滑至0.66億元，月減率14.5%，累計稅後純益1.29億元，年增率59.8%。