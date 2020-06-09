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亞弘電股東會通過股息2.5元 完成董監改選

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

亞弘電今(9)日股東會完成七席董監改選，通過去年財報，將發放現金股利2.5元；董事會並推舉黃晉益續任董事長。

股東會由董事長黃晉益主持，通過去年財報營收32.35億元，稅後純益2.39億元，每股純益(EPS)2.69元。

亞弘電新任董事名單為黃晉益、許文鼎、許瑞峰、黃煒伯；獨立董事為陳榮朝、蔡玉琴及周茂雄。許文鼎續任副董事長，總經理許瑞峰則首次成為董事成員。

亞弘電表示，今年維持高盈餘配發率的股利政策，董事會擬對去年盈餘配發每股2.5元的現金股利，配發率92.9%，這也是連續三 年配發率都達九成以上。

展望下半年的營運，亞弘電指出，電子音訊（專業音樂設備—電子琴/電子笛/電子鼓/控制器）與健康家電產品（額溫槍及體脂計），在宅經濟的影響下，目前較不受後續消費市場的衝擊， 且訂單已有明顯回溫。

先前受歐美疫情影響，小家電的部份客戶已將部份訂單延後交期，預期將在歐美疫情陸續解封後，應可陸續出貨。

股東會 股利 疫情

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