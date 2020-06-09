筆電出貨降溫 仁寶5月營收月減7.1%、跌破900億

仁寶（2324）因筆電拉貨告一段落，5月出貨量衰退10萬台，也導致單月營收跌破900億關卡，較上月衰退7.1%。

仁寶今（9）日公告今年5月營收876.50 億元，較上月減少7.1%，但較去年同期成長 3.6%；累計仁寶今年前五個月營收為3,640.03億元，年減 3.5%。

仁寶NB在經歷連續幾個月強勁出貨後，5月出貨量小幅降溫來到420萬台、月減10萬台。展望6月，仁寶預估筆電出貨量可能持平或小幅下滑。

在疫情影響下，筆電代工廠第二季受惠居家工作（WHF）、遠距教學、高畫質影音娛樂等需求，帶動筆電出貨成長，加上首季因中國工廠無法順利復工，部分訂單遞延至第二季，因此造就第二季出貨榮景。

不過，遞延訂單大多於5月已出完，到6月開始，主要出的筆電／PC就已是下半年新品。由於PC品牌廠對下半年市況多抱持觀望態度，也影響代工廠訂單能見度，仁寶迄今對第三季仍未釋出筆電展望。

此外，仁寶第二季NPC業務出貨表現優於預期，尤其平板4、5月都繳出不俗成績。市場推估，應是蘋果iPad銷售優於預期，帶動仁寶NPC出貨成長。

展望第二季，法人預估，仁寶第二季PC可望季增四至五成，至於NPC業務，則有雙位數成長。隨著時序即將進入第三季，儘管仁寶對下季筆電仍未釋出看法，但預期消費性電子仍會進入傳統旺季。

其中，近年在仁寶NPC業務佔比逐漸提升的Apple Watch ，傳統上都在第三季底推出新品，搶攻歐美聖誕旺季，也順勢拉抬仁寶等相關供應鏈出貨量。