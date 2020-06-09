金管會明起取消禁空令！實施以來台股已回升逾36%

新冠疫情國人外出已解封，金管會今（9）日宣布台股禁空令即日起取消！從明天開始，將調整回復每日盤中借券賣出委託數量，及取消當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空等措施。自3月19日實施日盤中最低8,523點谷底回升計算，這一波限空令實施以來，台股加權指數已上漲36.5%，今日台股收盤已回到11,637點以上。

金管會強調，將持續關注國際疫情控制、政經情勢發展及金融市場穩定情況，倘股市發生非理性下跌情事，金管會將適時進行評估及應變。

證期局官員今晚表示，有鑑於近期國內外股市逐步回穩，且多數國家已取消限制放空措施，另我國疫情控制得宜，自6月7日起放寬防疫措施，國際市場不確定性因素亦趨於緩和，金融監督管理委員會爱宣布採行三項措施。

一是調整回復每日盤中借券賣出委託數量:每日盤中借券賣出委託數量,由109年3月19日,不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之10%,自109年6月10日起調整回復為30%。

二是取消放寬抵繳信用交易應補缴差額擔保品範圍之措施。金管會前宣布自2020年3月19日起,投資人經授信機構同意,得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值之其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。上開措施自109年6月10日起停止適用。

三是取消當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空之措施:本會前宣布3月19日起，投資人融券賣出或向證交所借券系統、證券商或證券金融事業借券賣出上市(櫃)股票及台灣存託憑證,該有價證券之當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出，惟次一交易日之收盤價跌幅仍達3.5%以上,則持續進行價格限制措施。上開措施自即日起停止適用。