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金管會解除有條件式禁空令 宣布台股3大解封措施

台股股東會行情發燒 權證帶量挺

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

台股今（9）日在新台幣走升、股東會行情持續發燒，權王台積電（2330）回神下，終場指數上漲26點、以11,637點做收；現貨市場反彈，權證市場量能持續爆出逾30億元的大量，十大熱門權證由看多的認購權證囊括，其中，連結裕隆（2201）的裕隆統一01購01（063134）為最熱門的權證。

即便美股漲跌走勢不一，影響台股今日電子股表現，造成指數開低，不過，指數仍在三大法人持續回補，加上股東會行情以及新台幣持續升值下，大盤持續呈現開低震盪走高的走勢，雖然量能未明顯放量，但收盤指數收在相對新高，站上11,600點大關。

權證市場方面，雖現貨市場近期震盪起伏，內資、外資各自擁抱中小型股、大型權值股中，量能爆出30.1億元，占大盤比重為1.2%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為27.4億元，認售權證成交金額為2.7億元，認購權證成交金額占總成交金額90.7%；認購、認售比值為9.8倍，顯示市場氣氛偏向樂觀。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結裕隆的裕隆統一01購01，成交金額為997萬元；認售排名第一的是連結智邦（2345）的智邦統一9C售01（08289P），成交金額為427萬元。

其中值得注意的是，在今日十大熱門權證中，認購權證包辦全數席次，顯示目前市場投資心態偏多；分析師指出，全球經濟活動漸恢復，近期台股上漲動能由外資取代內資，只是在報復性上漲後，選股終將回歸基本面，現階段操作，可留意產業前景還不錯公司，拉回時逢低承接。

認售權證 認購 裕隆

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