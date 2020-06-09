台股開低震盪翻紅 三大法人買超71.68億元

台股今（9）日開低後走勢震盪，終場翻紅小漲26.79點，收在11,637.11點，守穩11,600點關卡。統計三大法人買超71.68億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超68.22億元，6月以來持續呈現買超台股，外資自營商買超0.06億元，投信買超2.37億元，自營商（自行買賣）賣超3.29億元，自營商（避險）買超4.37億元，合計三大法人買超71.68億元。

美股昨夜開高走高，Nasdaq指數再創史高，S&P 500收復今年以來所有跌幅，不過美期電子盤呈現震盪，使亞洲股市今日表現則漲多跌少，其中日經指數壓在盤下，陸、港、韓股則呈現上漲，台股則開低震盪，尾盤在台積電翻紅的帶領下，翻紅小漲。