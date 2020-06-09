光洋科連日強漲 法人：長線投資人不適合追高

光洋科（1785）打入台積電綠色供應鏈，股價連日強漲，今（9）日再度大漲開出，最後收在漲停價37元，還有7,769張排隊等進場，對比今年5月29日，光洋科打進台積電供應鏈消息出現當天收盤價19.9元，至今已漲了85.9%。

觀察融資及融券狀況，截至昨天，融資使用率連增六日，融券連增五日，融資使用率衝上近一年新高18.3%，遠高於融券使用率2.52%，多方氣勢顯然力壓空方。

光洋科減少資金成本較高的貴金屬買賣，專注靶材製造回收再利用，至去年連續三年營收正成長，但相較過往超過700億元的規模，仍有不小的差距。光洋科今天發布重大訊息，揭露4月單月稅後純益3,700萬元，每股純益（EPS）0.07元；累計前四個月稅後純益1.71萬元，EPS為0.34元。

光洋科近期大漲，成為市場新寵兒，不過，法人對其看法保守。法人指出，光洋科將再生資源再製成靶材，導入台積電先進製程，導致股價強漲，但回歸基本面觀察，後續再生靶材的實質貢獻仍需時間觀察，預期短線光洋科基本面不會改變，股價強勢主要反映長線的未來潛力。

法人建議，操作上僅適合技術面的短線操作，在價量維持強勢時偏多操作，但並不適合長線投資人在基本面未改變但股價強漲時追高。