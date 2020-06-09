快訊

議員身故缺額不遞補？規範不同調 市民權益被犧牲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電尾盤翻紅 台股漲26.79點收11,637

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今日尾盤台積電回神，由黑翻紅收漲1元，帶動加權指數終場上漲26.79點，收在11,637.11點，成交量達1,744.53億元。報系資料照
台股今日尾盤台積電回神，由黑翻紅收漲1元，帶動加權指數終場上漲26.79點，收在11,637.11點，成交量達1,744.53億元。報系資料照

權王台積電今（9）日呈現觀望，使加權指數在早盤壓在平盤之下，指數最低來到11,537點，盤中權值股的台塑化、聯發科、國泰金、富邦金等走揚，帶動加權指數盤中翻紅；尾盤台積電回神由黑翻紅，收漲1元，帶動加權指數終場上漲26.79點，收在11,637.11點，成交量達1,744.53億元。

統一投顧認為，歐美解封，各國振興方案出籠，總經數據轉好，國際股市欣欣向榮。台股在上周突破年線、半年線壓力後，即沿五日均線向上盤堅。目前台股各期均線均呈多頭排列，多方掌控優勢，加上外資認錯歸隊，台積電、大立光股東會行情發酵，台股欲小不易，偏多格局持續。建議指數逢回都是買點，聚焦汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，展望後市，由於市場對於受疫情影響所導致的獲利不佳狀況已了然於胸，且已大部分反映在股價上，目前市場樂觀氣氛其實反映的是市場更期待下半年或之後的成長預期。

隨著時間進入6月公布下半年展望期間，市場若因反應財報或財測數據而出現拉回時，反而是適合布局進場的時機，但仍應注意不宜追高。

台積電 台股 蘋果概念股

延伸閱讀

台積電跌幅收斂 台股11,600關卡有守

外資重返亞股 最愛大陸

美股大漲829點 外資連5日買超台股盤勢正向

台股指數周線連三紅 法人：資金行情持續發酵

相關新聞

元大金股利創歷史新高 總座：台股可望有基之彈

元大金控今舉行股東會，會中通過每股配發現金股利0.65元、股票股利0.4元，合計1.05元，殖利率5.91%，創下歷史新...

台積電尾盤翻紅 台股漲26.79點收11,637

權王台積電今（9）日呈現觀望，使加權指數在早盤壓在平盤之下，指數最低來到11,537點，盤中權值股的台塑化、聯發科、國泰...

挑戰五千金？沒漲幅限制 昇佳飆破900元

台股挑戰五千金？矽創旗下昇佳（6732）昨日上櫃後，今（9）日延續大漲，盤中一度衝上903元，直逼千元大關！針對昇佳喊出...

台積電股東會通過股利案 連四季合計配發9.5元

晶圓龍頭台積電（2330）股東會順利通過108年營業報告書及盈餘分派案。

全球經濟情勢嚴峻 台積電董座劉德音：有信心保持領先

台積電董事長劉德音在股東會一開始，跟與會股東致詞表示，因為新冠肺炎重創全球經濟，疫情改變人類生活，但對於新科技、新技術仍...

裕民股東會 徐旭東子徐國安首度坐上主席台

裕民航運（2606）今日舉行109（2020）年股東會，由董事長徐旭東親自主持，徐旭東之子、裕民董事暨執行副總徐國安也共...

鈊象5月賺超過半個股本吸買盤 帶量走揚

遊戲股王鈊象（3293）搶攻海外市場有成，帶動業績持續走高，日前公告5月自結損益，單月稅前淨利3.71億元，稅前每股純益...

四高價股 蓄勢衝鋒

台股驚驚漲，百元高價股昨（8）增加到194檔，創本波反彈來新高。市場目光投向高價股，內外資也積極上修財測，其中，研華（2...

台積電股東會 增選海英俊為獨立董事

台積電今天舉行股東會，台積電董事長劉德音、總裁魏哲家出席說明，劉德音表示，最近美中貿易關係持續緊張，為公司業務帶來諸多挑...

宜鼎營運降溫投信賣超創單日最大 股價走弱

記憶體模組廠宜鼎（5289）營運重心以工控產品為主，營運向來以相對同業穩健吸引市場投資人目光，近日該公司公布5月營收較上...

外資偏多布局選擇權 吳佩奇：交易人可順勢布局

「不怕一萬、只怕萬一」這句話猶言在耳，即便美國警民衝突擴大，種族問題是否影響經濟重啟效果仍為市場所擔憂。然而，在外資認錯...

美系外資看好矽力-KY前景 上調目標價至1900元

美系外資今（9）日發布最新報告指出，矽力-KY（6415）今年5G基站業務受到華為影響有限，而2021-2023年，矽力...

熱門新聞

台積電、大立光股東會前 法人敲不停

大同公司前十名股東出爐 這些人首度進榜

台積電股東會通過股利案 連四季合計配發9.5元

元大金股東會通過派發股利1.05元 創新高

外資買超95.38億 前十大買超股中兩檔傳產股最獲青睞

旺宏營收減17% 客戶拉貨放緩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。