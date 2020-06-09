台積電尾盤翻紅 台股漲26.79點收11,637

權王台積電今（9）日呈現觀望，使加權指數在早盤壓在平盤之下，指數最低來到11,537點，盤中權值股的台塑化、聯發科、國泰金、富邦金等走揚，帶動加權指數盤中翻紅；尾盤台積電回神由黑翻紅，收漲1元，帶動加權指數終場上漲26.79點，收在11,637.11點，成交量達1,744.53億元。

統一投顧認為，歐美解封，各國振興方案出籠，總經數據轉好，國際股市欣欣向榮。台股在上周突破年線、半年線壓力後，即沿五日均線向上盤堅。目前台股各期均線均呈多頭排列，多方掌控優勢，加上外資認錯歸隊，台積電、大立光股東會行情發酵，台股欲小不易，偏多格局持續。建議指數逢回都是買點，聚焦汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，展望後市，由於市場對於受疫情影響所導致的獲利不佳狀況已了然於胸，且已大部分反映在股價上，目前市場樂觀氣氛其實反映的是市場更期待下半年或之後的成長預期。

隨著時間進入6月公布下半年展望期間，市場若因反應財報或財測數據而出現拉回時，反而是適合布局進場的時機，但仍應注意不宜追高。