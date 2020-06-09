挑戰五千金？沒漲幅限制 昇佳飆破900元

台股挑戰五千金？矽創旗下昇佳（6732）昨日上櫃後，今（9）日延續大漲，盤中一度衝上903元，直逼千元大關！針對昇佳喊出1,000元的大型投顧最新分析，昇佳短線大漲，投資人可適度了結等待回檔進場，長線依舊看好不變，重申「四位數」目標價。

昇佳繼8日悍漲，終場漲幅近六成，大演蜜月行情，今天早盤回檔走弱，不過隨即在多頭猛拉，從790多元飆上903元，漲幅13.5%。

由於昇佳太會漲，不僅十大高價股有機會再添「千金」，高價股排名也洗牌。假如昇佳終場收上900元，將比下譜瑞、旭隼，晉升第五大高價股。而若是計入外資圈對譜瑞、緯穎喊到千元上下目標價，還有機會挑戰「七千金」。

投資人8日最高價時賣出昇佳，已飽賺近30萬，投報率59%，若是抱到今天才賣，則有機會多賺10萬多元，投報率擴大到81%。

興櫃時就看好昇佳的大型投顧，今日針對昇佳掛牌再發報告，內容重申，樂觀昇佳一、受惠手機畫質提升，光感Sensor出貨和單價雙雙成長，二、iPhone後鏡頭已搭載RGB Sensor，拍照畫面更貼近實景，非蘋客戶有望跟進向昇佳拉貨，推升今年Sensor出貨較去年增長20%-30%。

大型投顧分析，昇佳和AMS是Sensor產品兩大龍頭廠，前者專攻美系客戶，昇佳聚焦中國及亞洲，後進對手雖開始啟動研發，但仍與兩大公司技術落差一年以上，昇佳趨勢鞏固。

法人以昇佳上櫃後股本4.2億元推算，今年每股純益（EPS）可達42.67元，採用矽力、信驊等IC設計高價股平均30倍的本益比，換算目標價1,000元。