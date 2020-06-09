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宜鼎營運降溫投信賣超創單日最大 股價走弱

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體模組廠宜鼎（5289）營運重心以工控產品為主，營運向來以相對同業穩健吸引市場投資人目光，近日該公司公布5月營收較上月下滑逾一成，股價近日出現修正，投信法人昨（8）日賣超並創該股史上單日最大，今日盤中股價一度下跌逾2%，股價寫波段新低。

宜鼎5月合併營收6.24億元，較上個月下滑13.9%，與去年同期相較，則為年成長10.5%；累計今年前五個月營收為33.81億元，較去年同期增加10.9%。

近期記憶體相關個股公布5月營收，各公司表現不一，包括旺宏、華邦電都較上月下滑，但同為記憶體模組廠的威剛，5月營收則是繳出近17個月的次高表現，而營運表現向來相對亮眼的宜鼎，5月營收較上月下滑約13.9%。

單月營收下滑之下，昨（8）日投信法人大賣宜鼎多達912張，創下讓公司掛牌以來，投信單日最大賣超張數，投信大賣超之下，也衝擊今日該股盤中一度下跌逾2%，盤中低點來到177元，是該股本波段股價新低。

營收 記憶體模組 模組廠

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