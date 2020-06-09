外資偏多布局選擇權 吳佩奇：交易人可順勢布局

「不怕一萬、只怕萬一」這句話猶言在耳，即便美國警民衝突擴大，種族問題是否影響經濟重啟效果仍為市場所擔憂。然而，在外資認錯連續回補權值股以及籌碼相對穩定之下，上周多方如入無人之境，帶動指數如急行軍一般向上。受到美國5月就業人數意外強勁的激勵，台股更以跳空方式連續站上11,500-11,600點大關。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，雖然從選擇權未平倉(賣權/買權)比率維持在173%左右，代表整體市場多空態度並未改變。但上周外資隨著指數強漲，在選擇權同步偏多的布局，加上技術面在短時間內，多個向上跳空缺口現象，顯示多方掌控盤勢的意圖。

即便指數短線漲幅已大，但在疫情趨緩可望帶動經濟回溫的預期，以及高角度上彎的短期均線支撐下，盤中觀察壓力、支撐點位互換並順勢布局將是較合理的做法。