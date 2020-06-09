美系外資看好矽力-KY前景 上調目標價至1900元

美系外資今（9）日發布最新報告指出，矽力-KY（6415）今年5G基站業務受到華為影響有限，而2021-2023年，矽力在數據中心、汽車、工業自動化市場業務有望開始起飛，每年將再提供EPS 45-50元的動能，因此將其目標價從1700元上調至1900元，為外資圈最高。

矽力參與旗下中國創新論壇提到，近期華為禁令中，對矽力今年5G基站業務受到的影響仍有限，主要為矽力2019年打入3個主要電信商的供應鏈，應該在2021-22年才應該能看到營收貢獻。公司並預期5G基礎建設和智能手機在未來的3-5年內，營收占比將攀升至25-30%。

矽力除看好5G前景，認為潛在市場規模有20億美元外，同時看好中國類比晶片商機，認為潛在市場將達110億美元，其中10億美元將應用來自數據中心，60億美元應用來自汽車，白色家電、工業自動化和公用事業則合計為23億美元。

而矽力的資料中心和汽車業務有望自2021年開始起飛，工業自動化商機則顯現於2022-2023年。

美系外資看好，這些新業務可以增加矽力獲利，若以110億美元的規模及矽力5%的市佔率計算，意味著未來還能提供矽力EPS 45-50元的長期動能。

美系外資指出，在華為禁令下，中國客戶積極去美化，矽力可望受惠。整體來說，以今年及長期而言，矽力有望達到每年20-30%的複合增長率，基於前景看好，將矽力本益比從30倍上調為35倍，目標價至1900元。