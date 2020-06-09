快訊

多架共軍蘇愷戰機入侵我西南空域 國防部：積極驅離

震撼！國泰宣布停牌 疫情再度改變全球航空業

美系外資看好矽力-KY前景 上調目標價至1900元

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

美系外資今（9）日發布最新報告指出，矽力-KY（6415）今年5G基站業務受到華為影響有限，而2021-2023年，矽力在數據中心、汽車、工業自動化市場業務有望開始起飛，每年將再提供EPS 45-50元的動能，因此將其目標價從1700元上調至1900元，為外資圈最高。

矽力參與旗下中國創新論壇提到，近期華為禁令中，對矽力今年5G基站業務受到的影響仍有限，主要為矽力2019年打入3個主要電信商的供應鏈，應該在2021-22年才應該能看到營收貢獻。公司並預期5G基礎建設和智能手機在未來的3-5年內，營收占比將攀升至25-30%。

矽力除看好5G前景，認為潛在市場規模有20億美元外，同時看好中國類比晶片商機，認為潛在市場將達110億美元，其中10億美元將應用來自數據中心，60億美元應用來自汽車，白色家電、工業自動化和公用事業則合計為23億美元。

而矽力的資料中心和汽車業務有望自2021年開始起飛，工業自動化商機則顯現於2022-2023年。

美系外資看好，這些新業務可以增加矽力獲利，若以110億美元的規模及矽力5%的市佔率計算，意味著未來還能提供矽力EPS 45-50元的長期動能。

美系外資指出，在華為禁令下，中國客戶積極去美化，矽力可望受惠。整體來說，以今年及長期而言，矽力有望達到每年20-30%的複合增長率，基於前景看好，將矽力本益比從30倍上調為35倍，目標價至1900元。

矽力 外資 5G

延伸閱讀

市場第一高！美銀挺矽力 目標價喊上1,900元

玉晶光6月營收估續揚 美系外資維持加碼評等

「專利在手付錢給我！」擁最多技術 川普擋不了華為從5G獲利

美禁令正中要害…華為庫存晶片 傳只能再撐半年

相關新聞

台積電股東會通過股利案 連四季合計配發9.5元

晶圓龍頭台積電（2330）股東會順利通過108年營業報告書及盈餘分派案。

全球經濟情勢嚴峻 台積電董座劉德音：有信心保持領先

台積電董事長劉德音在股東會一開始，跟與會股東致詞表示，因為新冠肺炎重創全球經濟，疫情改變人類生活，但對於新科技、新技術仍...

疫情影響全球經濟 台積電：受到衝擊一定比競爭對手小

面對美中貿易戰衝擊，台積電夾在兩大國之間，董事長劉德音表示，台積電不是唯一夾在中間國際企業，全世界公司都夾在中間，應對方...

特斯拉大漲逾7% 台灣汽車類股指數衝高2%

汽車類股今（9）日早盤走高，類股指數曾上漲近2%，在各類股指數中的表現居冠。

裕民股東會 徐旭東子徐國安首度坐上主席台

裕民航運（2606）今日舉行109（2020）年股東會，由董事長徐旭東親自主持，徐旭東之子、裕民董事暨執行副總徐國安也共...

鈊象5月賺超過半個股本吸買盤 帶量走揚

遊戲股王鈊象（3293）搶攻海外市場有成，帶動業績持續走高，日前公告5月自結損益，單月稅前淨利3.71億元，稅前每股純益...

四高價股 蓄勢衝鋒

台股驚驚漲，百元高價股昨（8）增加到194檔，創本波反彈來新高。市場目光投向高價股，內外資也積極上修財測，其中，研華（2...

宜鼎營運降溫投信賣超創單日最大 股價走弱

記憶體模組廠宜鼎（5289）營運重心以工控產品為主，營運向來以相對同業穩健吸引市場投資人目光，近日該公司公布5月營收較上...

外資偏多布局選擇權 吳佩奇：交易人可順勢布局

「不怕一萬、只怕萬一」這句話猶言在耳，即便美國警民衝突擴大，種族問題是否影響經濟重啟效果仍為市場所擔憂。然而，在外資認錯...

美系外資看好矽力-KY前景 上調目標價至1900元

美系外資今（9）日發布最新報告指出，矽力-KY（6415）今年5G基站業務受到華為影響有限，而2021-2023年，矽力...

濾光片供應吃緊 激勵統新股價上揚

光通訊大廠統新（6426），受惠光通訊收發模組訂單量增，近期營收獲利雙成長，隨著各國5G基地台佈建進度加快，目前全球光通...

汽車類股再飆升 分析師：投資瞄準三大指標

今（9）日盤中汽車類股開高走高，早盤雖一度下跌，但隨即拉回大漲，類股指數一度漲幅至2.95%。分析師認為產業近期前景樂觀...

熱門新聞

台積電、大立光股東會前 法人敲不停

大同公司前十名股東出爐 這些人首度進榜

外資買超95.38億 前十大買超股中兩檔傳產股最獲青睞

元大金股東會通過派發股利1.05元 創新高

台積電股東會通過股利案 連四季合計配發9.5元

旺宏營收減17% 客戶拉貨放緩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。