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濾光片供應吃緊 激勵統新股價上揚

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

光通訊大廠統新（6426），受惠光通訊收發模組訂單量增，近期營收獲利雙成長，隨著各國5G基地台佈建進度加快，目前全球光通訊DWDM濾光片供應有限需求吃緊，也帶動統新股價上揚，今（9）日開盤買單湧入，大漲9%來到145元。

受到疫情衝擊影響，全球5G基建進度一再遞延，但如今隨著各國逐漸解封，供應鏈方面預期第三季可望重啟拉貨需求，而大陸也在今年四月開始，將5G基礎建設視為國家重大發展計畫，讓總體5G光通訊濾光片需求面臨短期的供需吃緊。

統新現階段為高密度分波多工器DWDM濾光片製造商，目前營收佔比中，以被動鍍膜佔有80%為主，而主動鍍膜則約佔20%，產品應用於基地台訊號的光纖傳輸元件。受惠全球在 5G 基地台所需的薄膜濾光片，營運不受短期因素干擾，目前基地台以 10G、25G 產品為初期主力，市場未來將日趨增加。

隨著5G通訊規格世代來臨，DWDM技術可以大幅提高光纖通訊系統之頻寬，其中同時越高階的DWDM鍍膜技術，講究的複雜度越高，致使產品單價毛利增高。法人分析，若依照南韓今年5G基地站規劃，以建佈30萬座來計算，預估濾波片需求量就達2700萬片，因此認為全球市場的需求遠大於業界產能。

法人認為，目前美、日、韓等國在5G建設上以DWDM為主，而大陸部分電信商則採取前傳系統採用CWDM，後端採用DWDM的方式來處理，大陸電信商將前傳系統降低規格，就是反應出供不應求的情況，雖然積極提升產能，但產品良率仍待觀察，因此台廠高階DWDM濾光片將持續吃緊，統新營運已谷底反彈，逢低仍能尋找買點佈局。

5G 光通訊 光纖

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