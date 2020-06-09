汽車類股再飆升 分析師：投資瞄準三大指標

今（9）日盤中汽車類股開高走高，早盤雖一度下跌，但隨即拉回大漲，類股指數一度漲幅至2.95%。分析師認為產業近期前景樂觀，但各檔利多略有不同。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，投資人近期操作汽車類股可掌握三個原則。一是瞄準漲幅較大、帶動性強的個股；接著以本益比評估未來漲幅空間；最後，比較營收月成長率，表現較佳者可優先考慮。

謝晨彥表示，隨著疫情減緩，國際和台灣車市都有所回升，尤其中國大陸車市銷售達到近兩年高檔，後市更加看好。此外，汽車類股普遍受疫情影響，基期較低且前段時間漲幅不大，加上近期發展性高，因此，漲勢強勁。

倫元投顧總經理錢冠州則分析，汽車類股各有不同的助漲因素。如和大（1536）、貿聯等電動車概念股，因特斯拉股價及大陸銷售報捷而抬升；裕隆提列納智捷等虧損後，利空已過，處於低檔往上的情況，裕日車則還有高殖利率題材，目前殖利率約為7.6%；汽車零組件類股則跟著整體族群上揚，後續漲幅力道會較弱。