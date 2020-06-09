市場第一高！美銀挺矽力 目標價喊上1,900元

股后矽力-KY（6415）成功入摩，股價最高衝上1,690元，美銀證券今日發布報告指出，矽力強攻大陸電動車、自動化和資料中心，潛力不止於此，未來潛在市場規模達110億美元，換算長線每股純益（EPS）還會增加45-50元，目標價一舉升上1,900元！

美銀此次將矽力從1,700元拉高到1,900元，再喊出市場新高價，同時是外資圈對股王大立光外，高價股中最高的目標價。

值得注意此前美銀對信驊喊1,800元、譜瑞1,150元，也都排外資圈目標價第一，堪稱台股高價股的超級大多頭。

美銀表示，矽力參與旗下中國創新論壇，分享未來5G潛在擴張規模可達2億美元外，更看好類比IC搶攻大陸，滲入電動車、自動化和資料中心市場，三大商機潛在規模各有60億美元、20-30億美元及10億美元，總計達110億美元的爆發能量。

矽力分析，電動車和資料中心業務有望自2021年起飛，2022年啟動高成長，緊接著自動化商機2022-2023年顯現成長性。

由於這些商機都具備高含金量，美銀推算，110億美元的潛在市場規模可推動矽力長線EPS額外增加45-50元，對比今年矽力雖已大漲到1,700元，評價仍有低估之虞。

矽力會中也談到，華為禁令對大陸5G基地台建設衝擊有限，矽力和三大電信商都有合作，不僅5G前景不受影響，預估未來三到五年來自5G基建和手機的營收比重將達到25%-30%。

美銀指出，受惠大陸去美化，中國客戶更積極尋求與矽力合作，矽力今年營收成長20%-30%達陣可期。

過去矽力獲利複合成長率穩定達三至四成，在展望更明確下，美銀看好，矽力獲利維持高成長，對今、明、後年EPS推估達39元、54元、70元，並將未來本益比從30倍拉高到35倍，目標價喊1,900元。