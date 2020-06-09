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鈊象5月賺超過半個股本吸買盤 帶量走揚

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

遊戲股王鈊象（3293）搶攻海外市場有成，帶動業績持續走高，日前公告5月自結損益，單月稅前淨利3.71億元，稅前每股純益（EPS）5.26元，均雙雙創今年以來新高。鈊象表現強勢，再度吸引市場買盤聚焦，今（9）日帶量走揚，盤中最高一度漲至627元。

鈊象近年積極進攻手機遊戲市場，今年以來，手機也扮演其營收成長的重要成長引擎，從1月至4月公布的自結損益來看，網路遊戲占比皆超過九成。觀察鈊象5月各業務營收占比，主力仍為網路遊戲，占比達94%，相較4月占比達99%減少；商用遊戲機占比則提升至6%。

鈊象將於本月17日舉行股東常會，先前發表的致股東報告書。其中，董事長李柯柱談及今年線上遊戲的發展計畫，將以台灣為基地，並對其他市場深入研究規模、特性及需求，公司現階段營運主力產品手機平台休閒遊戲，目標維持市場龍頭地位，以多樣化產品持續擴大市占率，積極拓展下一個潛力目標市場。

鈊象以《海王寶藏》、《金猴爺》、《金好運》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》等五大產品線，做為其線上遊戲主力，李柯柱對今年展望樂觀。鈊象總經理江順成曾說，目前APP營收以博奕類產品線來看，公司在全球市場占比不到5%，發展空間還非常大，往後會積極往海外拓展。

鈊象今年單月營收僅4月未達6億元，業績表現傑出，近期股價穩健遊走於600元附近，今（8）日開高走低，收在595元，小幅下跌0.99%。業界人士看好，其在5月取得好成績，顯示進攻海外市場略有小成，為即將到來的暑假旺季帶來好采頭，營運持續成長可期。

鈊象 營收

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