ABC-KY掛牌首日股價大噴發 漲逾100%

新冠檢測概念股ABC-KY（6598）掛牌首日股價大爆發，該股以48元掛牌上市，開盤股價跳空開高來到105元，早盤一度來到110元，漲幅129%。市場主要看好，ABC-KY近期開發的COVID-19檢測試劑已向美國FDA申請緊急使用授權，有機會於近期取得美國EUA授權，且預計今年第4季將推出真菌診斷套組上市，有助明年營運表現。

ABC-KY去年以「科技事業」向證交所遞件申請上市，今年3月通過證交所初次申請股票第一上市案，因從事精準醫療事業，擁有時下最夯的防疫類股題材，除5月下旬的競價拍賣每股加權平均價格亮麗開出90.21元，是底標40元的2.26倍外，也吸引合格投標張數達29,322張，是該公司競拍張數6,516張的4.5倍，而公開申購方面更是有近50萬筆合格件數，創下近年來繼股本逾51.5億元的和潤IPO案後第一高申購人數，可說是人氣指數破表。

市場看好，ABC-KY挾帶在美國取得FDA核准37項診斷試劑上市、1項申請COVID-19檢測試劑EUA的世界盃實力，以及近期投資人聚焦防疫類股的題材，使該股掛牌首日蜜月行情甜蜜。

ABC-KY是全球首家結合半導體製程及數位生物條碼的精準醫療公司，核心技術受到完整的專利保護，將常見於超市、貨運的數位條碼縮小一百萬倍，做到比頭髮直徑還小，並藉由半導體製程，產出數位生物條碼，再結合DNA生物探針，加工製造成分子體外診斷試劑，產品的開發設計與生產克服了跨領域不同特性的整合障礙，結合了半導體、生化、物理、光學等不同領域特點，搭配自行開發的檢測儀器，可運用在協助診斷傳染病、過敏原及癌症等領域。

ABC-KY創辦人暨總經理何重人博士深具信心樂觀看待包含腸炎、呼吸道及COVID-19等自行開發生產的診斷試劑銷售成長，以及數位生物條碼授權業務的成長，今、明兩年營運均正向看待。

在自行開發生產的分子診斷試劑方面，瑞磁生技已取得美國FDA許可17項腸炎、20項呼吸道等多元分子體外診斷試劑上市，目前正逐步推廣至美國中大型醫院；另在數位生物條碼授權業務方面，動寵物檢測領域的領導廠商的量產驗證逐漸接近尾聲，自體免疫檢測領域的珠海麗珠集團也已取得中國大陸FDA的許可上市。預期都將為瑞磁生技的營運增添動能。