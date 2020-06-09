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ABC-KY掛牌 早盤攻至110元

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
ABC-KY瑞磁生技今日於證交所舉行掛牌典禮。
ABC-KY瑞磁生技今日於證交所舉行掛牌典禮。

防疫檢測股ABC-KY（6598）今（9）日在證交所正式掛牌，開盤後馬上飆至110元，漲幅達129%。以承銷價48元來看，中籤的投資人若賣在高點每張可賺進6.2萬元。

證交所總經理簡立忠表示，ABC-KY的檢測技術可以讓醫療準確度和用藥資源有長足進步。以腸炎病原體為例，其技術可以一次檢驗17種腸病毒，大幅提升檢測效率。目前，ABC-KY已經取得美國5項、中國大陸1項及歐盟1項專利。

ABC-KY中文名為瑞磁生技，這次公開申購合格投單件數為49萬9千件，中籤率僅0.34%。ABC-KY的主要營業項目，為多元體外診斷的數位生物條碼、試劑和儀器等平台技術，包含產品研發、生產、銷售、租賃及授權。

負責承銷的永豐金證券表示，ABC-KY已成功開發出腸炎與呼吸道多元體外診斷檢測產品，並取得美國FDA 510K上市許可，其技術平台也成功授權多家國際大廠。2020及2021年ABC有機會取得新冠肺炎病毒檢測試劑、12-Plex真菌檢驗試劑、及12-Plex性傳染病檢驗試劑的上市許可，未來也會以每年推出一到兩項產品為目標。

ABC-KY去(2019)年營收1.05億元，年增183.7%，每股虧損4.36元，較2018年減少0.7元；今年第1季營收5,142萬元，年增97%，每股虧損0.62元，較去年同期每股虧損減少0.59元。永豐金證券表示，預期2020年體外診斷試劑營收也將大幅增長，下半年單季營運有機會轉虧為盈

營收 證交所

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