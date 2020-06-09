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廣明再吃跌停板 兩天內市值蒸發18.79億元

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

代工巨頭廣達（2382）集團旗下廣明（6188）受惠普（HP）反托拉斯案利空衝擊，導致昨（8）日跳空跌停，今日開盤跌停仍未打開，委賣張數達2.4萬張，股價來到28.9元，短短兩天市值蒸發18.79億元。

事情回到6月5日，廣明接獲美國聯邦第五上訴巡迴法院就光碟機限制價格反托拉斯訴訟上訴案與移交令上訴案之合併上訴判決，法院對「光碟機限制價格反托拉斯訴訟案」作出維持原判決廣明仍應負擔約4.39（約合新台幣132億元）億美金賠償之決定。

判決揭曉，震驚國內電子業，由於美國法院判決，惠普將可取得廣明被勒令移交的所有現金、工廠和專利，以履行判決裁罰金4.39億美元。但翻開廣明今年第一季財報，資產總額121.8億元，負債總額47.05億元，等於把公司賣掉都不夠賠惠普的130億天價賠償金，導致廣明昨日開盤跳空跌停，終場收在32.1元，一天市值就蒸發9.88億元。

由於廣達持有廣明近三成股票，若廣明最終被裁罰約130億，廣達全額認列損失估達39億元，接近公司旺季單季獲利表現，導致廣達昨日開盤湧現恐慌性賣壓，盤中一度大跌逾4%，最低來到69元，惟午盤跌幅收斂，終場僅下跌1.2元、跌幅1.66%，收在70.8元。

儘管廣達散戶擔心受廣明事件牽連，但法人顯然不這麼認為，以昨日籌碼來看，儘管廣達股價下跌，但外資連續11日買超，投信也連四天加碼，顯見對其基本面看好。

在尚未爆發廣明事件前，廣達因伺服器業務看增、全年利潤率有望轉佳及受惠在家工作（WFH）商機，帶動筆電訂單激增等多重因素影響，推升廣達股價穩步上揚，4日盤中攻上72元，為2017年11月以來新高。

但廣明情況就不那麼樂觀。分析師表示，現階段想搶短的投資人恐怕要三思後行，最好先觀察三至五個交易日後再決定，因為從歷史經驗來看，先前美國法院兩次宣告訴訟案進度，都導致廣明打入跌停，股價自此後多數時間在40元之下。

去年10月23日，美國法院陪審團就本案事實認定之部分作出決定，並認定廣明敗訴，導致廣明當日打入跌停價41.4元，第二天開低收下影線，再跌四天，最低來到35.4元。

而美國聯邦地方法院今年1月初基於反壟斷法授權，答應惠普提高廣明賠償金三倍的要求，導致後者連續三天跌停，從40.65元一路打到29.7元。

此外，廣明與惠普官司已二審宣判，與先前情況有所差異，因為廣明的反制措施，主要是就現在二審的內部法規範中，提出「複審請願書」並要求「聯席更審」，同時對德州檢察體系舉發惠普證人在法庭作證過程中說謊。其他就僅剩上訴美國最高法院等途徑，由於剩下的法律手段不多，等於賠償風險變相升高。

廣達 惠普

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