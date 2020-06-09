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台積電觀望 台股開在11,600小跌9.71點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導

美股開高走高，四大指數收盤漲多跌少，Nasdaq指數再創史高，不過今（9）日台股開盤下跌9.71點，開在11,600,61點，主要因為台積電今日股東會登場，但股價表現呈現觀望，股價下跌3元，壓抑指數表現。

強勁的非農就業報告持續引領市場樂觀情緒，加上受肺炎疫情重創的紐約進入第一階段解封，以及聯準會放寬Main Street貸款計畫規則等多項利多帶動，航空、郵輪股持續領頭上漲，FAANG亦全面上揚，推升那斯達克指數創下歷史新高，標普500收復今年以來所有跌幅。

終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲461.45點，或1.70%，收在27572點；標普500指數上漲38.46點，或1.20%，收在3232.39點；Nasdaq指數上漲110.66點，或1.12%，收在9924.74點；費半指數下跌5.14點，或0.25%，收在1998.61點。

統一投顧認為，歐美解封，各國振興方案出籠，總經數據轉好，國際股市欣欣向榮。台股在上周突破年線、半年線壓力後，即沿五日均線向上盤堅。目前台股各期均線均呈多頭排列，多方掌控優勢，加上外資認錯歸隊，台積電、大立光股東會行情發酵，台股欲小不易，偏多格局持續。建議指數逢回都是買點，聚焦汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。

台股 台積電

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