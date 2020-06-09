美股再度勁揚 投顧：台股資金輪動快 留意低基期解封股

今（9）日清晨收盤的美股再度大漲，那斯達克衝破9,900點大關，創歷史新高，台股ADR部分，聯電 ADR 漲2.14%；台積電 ADR漲0.67%。分析師表示，台股今天可望再受到激勵，台積電股東會登場，會中釋出訊息備受市場投資人注意。

OPEC+同意延長減產協議至7月底，昨日美國周一能源股領軍大漲，道瓊指數為27,572.44點，上漲461.46點，漲幅1.70%；那斯達克指數收盤9,924.75點，上漲110.66點，漲幅1.13%；不過，費城半導體指數收跌5.14點，跌幅0.26%，收盤指數為1,998.62點。

昨日三大法人合計買超108.7億元，外資買超95.38億元、投信買超16.43億元、自營商賣超3.11億元。

投顧人士表示，目前指數站穩5日線上續攻，技術面仍有利多方，但細看盤面變化，部分原先強勢類股，如板卡、自行車族群，昨日皆出現修正，可見資金輪轉快速；操作面上，操作強勢股的資金比重須控管、不宜單股重壓，後續選股方向可關注基期相對低的解封概念股，下半年營運升溫5G趨勢股、中大型績優蘋概，及高殖利率族群。

櫃買指數昨日漲幅0.80%，收在154.62點，目前站穩在5日線約在152點之上，須留意成交量爆增至690億以上，盤面族群輪動快速，追價強勢股留意資金水位控管。