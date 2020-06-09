雙王股東會前 外資法人買不停

台積電股東常會今天登場，預料美國擴大圍堵華為引發的衝擊，以及赴美國亞利桑那州投資設廠等議題將成為會中焦點。大立光股東會明天接棒，台股雙王股東會前，外資法人買不停，昨大立光股價大漲百分之三點五一，收四四二○元；台積電上漲百分之二點○九，收三一八元，均寫下三個月來波段新高。

台積電在美國新出口禁令下，台積電已停接華為旗下海思半導體的新單，但五月十五日承接大筆訂單，以極速件趕在一百二十天的寬限期交貨完畢。海思騰出五奈米、七奈米及十二奈米的產能缺口，也快速協調由蘋果、超微、高通、聯發科、賽靈思、輝達、英特爾及比特大陸等大客戶補上。

法人普遍預期，台積電超強的業務拓展能力，已讓今年下半年五奈米和七奈米產能全滿，七奈米還擴大產能滿足客戶強勁需求，讓台積電今年營收年增雙位數目標可望達陣，再創歷史新高。

隨著市場對華為禁令衝擊的疑慮趨緩，外資自六月一日來不斷買超台積電，昨天持續買超台積電一點一六萬張。總計外資法人連續六個交易日買超台積電共七點四二萬張，市值增加六七四一點九億元，昨天攀高至八點二四兆元規模。

大立光雖五月營收不如預期，但昨天外資法人擴大買超二三三張，為六月一日以來單日最大買超，在三大法人同步點火下，大立光股價補平前波跳空缺口，終場上漲一百五十元，市值逼近六千億元大關，達五九二八億元。

大立光表示，由於目前下游客戶需求疲弱，預估六月拉貨動能與五月差不多。