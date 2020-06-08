性能豪車復工 巧新科技5月營收回溫

全球汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）5月合併營收2.72億元，較去年衰退51.4%，但已較上月成長26.2%，累計2020年1至5月合併營收18.81億元，年減25.8%，主要是受惠於歐美地區逐步解封，帶動主要客戶豪華汽車品牌車廠的拉貨力道提升。

受惠歐洲各國政府推出汽車產業的援助計畫以及稅務優惠的刺激新車銷售市場復甦，加上歐美地區客戶陸續復工生產後，主要豪華汽車品牌客戶也加速新車上市步伐。巧新看好歐美封城陸續解禁後的需求反彈，將透過德國、台灣兩地生產彈性供貨、自動化生產效益提升等策略，可望帶動整體營運明顯提升。

巧新表示，第2季營收受歐美地區封城短期影響部分訂單有遞延出貨的情況，但隨著時序進入5月中後歐美各國陸續解封，逐步重啟經濟活動，巧新已感受到旗下豪華汽車品牌客戶已開始回補備貨提升，整體營收將有望逐月重回正常水位。巧新目前仍積極掌握訂單出貨時程，並持續拓展更多超跑與豪華汽車新車款合作的機會，以期疫情後客戶拉貨動能增加下，有助整體營運保持良好的成長動能。

巧新成功開發鍛造鋁合金輪圈，2002年出貨給美國通用公司，成功轉型為汽車零件一階供應商，銷售區域遍及北美、歐洲、日本等地，客戶多為知名高級車輛製造商，尤其是注重操控性能的超跑品牌也是巧新的客戶。