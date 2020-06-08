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光洋科、榮群股票9日起預收款券 光洋科6天漲69%

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心公告，光洋科（1785）股票自6月9日起預收款券，並每五分鐘撮合一次；榮群股票自6月9日起預收款券，並每20分鐘撮合一次。光洋科6月以來六個交易日漲幅高達69.0%。

光洋應用材料科技股份有限公司股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自6月9日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

榮群電訊股份有限公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自6月9日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 融券 證券商

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