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台股仍有機會持續攻高 短線留意過熱跡象

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

美股持續走揚，台股今（8）日在三大法人持續回補，加上新台幣持續升值下，大盤持續呈現開高走高的走勢，早盤開高後，在量能明顯增溫下，收盤指數收在相對新高，終場指數上漲130點，收在11,610點，收盤再創反彈新高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，就技術分析來看，日KD指標大盤、電子、金融、櫃買指數仍維持交叉往上，指標偏向多方，K指標的開口仍維持，不過指標已經接近超買區，RSI指標也是如此，目前均維持在50之上的多方區，但也都在80以上超買區，目前各類指數與月線之間的正乖離也大於4%，整體來看，短線技術指標目前仍維持多方走勢，不過在指標過熱、正乖離過大下，短線漲多恐將面臨整理。

至於從周線來看，四大指數周KD指標、日KD指標持續往上，周RSI指標中也維持在50之上的多方區，顯示中期指數仍為多方；另外，在月線上，除了金融股外，其餘類股月KD指標已經出現交叉往上、代表長線目前也是偏多，因此，短、中、長期指數預期仍偏向多方，大盤仍有機會持續走高，不過短線須留意過熱跡象。

同時，台股日K線目前也連續七天收紅，股價維持在所有均線之上，顯示指數目前仍偏多，但目前距離2月13日當時起跌高點11,854點僅差距不到300點，且5月29日上漲以來已經出現4個跳空缺口，也反應市場已經有追價心態，加上近期櫃買市場在今日創新高下，整體量價同時放出，但整體漲幅卻不如大盤，並且出現7檔收盤跌停，因此，即便目前指數尚未見到反轉訊號，但投資人已經不宜再過度增加持股。

KD 櫃買指數

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